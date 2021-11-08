İsmail Saymaz: Korgan'daki gri pasaporta Almanya ceza verdi, Türkiye'de dava yok

Gazeteci İsmail Saymaz, Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un görevden alınmasını hatırlatarak, “Müfettiş o ki Fatsa'ya kadar zahmet etti, eli değmişken, şu gri pasaport soruşturmasını da hızlandırsa ya” dedi. Vizesiz seyahat imkânı tanıyan gri pasaportlarla Korgan Belediyesi eliyle Almanya'ya 49 kişinin kaçırılmasına ilişkin soruşturmanın hali hazırda Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiğini hatırlatan Saymaz, “Korgan'daki gri pasaporta Almanya ceza verdi, Türkiye'de dava yok” diye yazdı.

Yurt dışına 49 kişiden beşinin icra ettiği skandala ilişkin açılan tek davanın Hannover'de olduğunu belirten Saymaz, bu davada daha önce Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de kaçakçılık organizasyonu gerçekleştirdiği iddia edilen Ersin Kilit’in gri pasaport çıkartılması için Korgan'a davetiye yollayarak, yabancıları kaçak şekilde Almanya'ya sokmaya teşebbüsten 900 Euro cezaya çarptırıldığı bilgisini aktardı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan soruşturmanın bir yıldır devam ettiğini ancak hâlâ dava açılmadığını ifade eden Saymaz, “Diyorum ki... Müfettiş, hazır Fatsa'ya gelmişken, adliyeye uğrasa da gri pasaport soruşturmasının akıbetini bir sorsa. Acaba kaç şüpheli var? Şüpheliler arasında Başkan Kiraz var mı? Almanya'nın cezalandırdığı Kilit yer alıyor mu mesela? Cuma günü telefonla görüştüğüm Kilit, Hannover için davetiye göndermesini bizzat Kiraz'ın istediğini iddia ediyor. İçki içtiği iddiasıyla kaymakamı koltuğundan kaldıran devlet, Korgan'ın alnına insan kaçakçılığı lekesini süren Kiraz için niye kılını kıpırdatmıyor?” sorularını gündeme getirdi.

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