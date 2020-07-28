İsmail Saymaz: Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan'ın Parti Meclisi'ne seçilmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın Parti Meclisi’ne seçilmemesi için elinden geleni yaptığı iddia edildi.

"Elimden geleni yaptım"

Gazeteci İsmail Saymaz, Haber Global’de katıldığı bir programda, CHP 37. Olağan Kurultayı'na dair önemli bir iddia ortaya attı.

Saymaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, kendisine yaptığı değerlendirmede, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım" dediğini iddia etti.

CHP’de hafta sonu yapılan kurultayda delegeler, genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu, Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz’e yeterli oyu vermeyerek liste dışı kalmalarını sağlamıştı.

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