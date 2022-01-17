İsmail Saymaz: IŞİD'in şehit ettiği polis hala yargılanıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Gaziantep’te IŞİD tarafından öldürülen polis memuru Hüseyin Gümüş’ün “paralel” olmakla suçlandığı bir davada hâlâ yargılandığını yazdı. Saymaz, Gümüş'ün adının hem şehit sıfatıyla bir okula, çocuk parkına ve araca verildiğini hatırlatan Saymaz, "Bir yandan kahraman ilan edilirken, diğer yandan paralel olmakla suçlanıyor. Doğrusu, hiç şaşırmıyorum. Çünkü saçmalığın bu kadarı ancak Türkiye'de meydana gelirdi. Yargılamanın sürüyor olması yüz kızartıcıdır. Şehidin hatırasına saygısızlıktır" görüşünü ifade etti.

Gümüş’ün 2016’nın temmuz ayında “IŞİD'in çocuk eylemcilerinden” Hanifi Çelik tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

“Gümüş'ün adı bir imam hatip ortaokuluna, bir çocuk parkına ve polis aracına verildi. Ailesine maaş bağlandı. Fakat kimsenin bilmediği bir gerçek var: Gümüş, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen yargılanıyor. Suçu mu? Gaziantep Emniyeti İstihbarat Şubesi'nden 52 müdür, başkomiser, komiser yardımcısı ve polis hakkında 2010-2013 arasında 50 kişiye yönelik haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, evrakta sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olma suçlaması yöneltiliyor. İddianamede 53 eylem sıralanıyor. Gümüş, 40'ıncı sanık. 34 ve 42. eylemlerden sorumlu tutuluyor.

Birincisi suçlama, Nizip'te görevli bir memuru ve ülkücü oğlunu yasadışı Vasat üyesi oldukları iddiasıyla; ikincisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey yöneticiyi ihaleye fesat karıştırmaktan dinlemek. Gümüş, evraklara imza atanlar arasında olduğu için suçlanıyor. O tarihte "FETÖ" denilmediği için iddianamede Gümüş ve diğer polislerin suç örgütü kurdukları iddia ediliyor. Gaziantep'te öğretim üyelerini, iş adamlarını, parti başkanları ve üyelerini, belediyenin genel sekreterini, polis ve jandarmaları terör örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti ve organize suç örgütü üyeliği gibi suçlarla, illiyet kurmadan, ayrıca sahte kimlik bilgisi kullanarak, istihbari dinleme yoluyla özel hayatlarına ilişkin gizli bilgilere nüfuz edip kayda almakla, itibarsızlaştırmaya yönelik olarak yaygın, sistemli, organize şekilde usulsüz istihbari dinleme yapmakla itham ediliyorlar.”

Avukat Önder Alkurt’un şehit polis yönünden beraat kararı verilmediği gibi, ölümünden ötürü düşme işlemi de yapılmadığını söylediğini aktaran Saymaz, “Öğrendiğim kadarıyla mahkeme, geçenlerde görülen duruşmada bu yönde bir karara aldı. Ancak duruşma tutanaklarının çözümü yapılmadığı için vaziyet netleşmedi” diye yazdı.

"Bir yandan kahraman ilan edilirken, diğer yandan paralel olmakla suçlanıyor"

Saymaz, “Polis Hüseyin Gümüş, bu davada yargılanırken, ne gözaltına alındı ne de tutuklandı. Ne mesleğinden ihraç edildi ne de sürgüne gönderildi. Gaziantep Emniyeti İstihbarat Şubesi'ndeki görevine devam etti. Adı hem şehit sıfatıyla bir okula, çocuk parkına ve araca... Hem de sanık sıfatıyla iddianameye yazıldı. Bir yandan kahraman ilan edilirken, diğer yandan paralel olmakla suçlanıyor. Doğrusu, hiç şaşırmıyorum. Çünkü saçmalığın bu kadarı ancak Türkiye'de meydana gelirdi. Yargılamanın sürüyor olması yüz kızartıcıdır. Şehidin hatırasına saygısızlıktır” dedi.

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