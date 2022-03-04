İsmail Saymaz: Irak'ta ABD neyse Ukrayna'da Rusya o!

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini sert bir dille eleştirdiği bugünkü “Irak'ta ABD neyse Ukrayna'da Rusya o!” başlıklı yazısında, “Putin'e bakarsanız, başlarında bir Yahudi'nin olduğu tek Neo-Nazi iktidarı Ukrayna'da hüküm sürüyor” dedi.

Saymaz şunları kaydetti:

“Rusya savaş aygıtları günlerdir bu propagandayı yapıyor. Eğer böyleyse... Milyonlarca Ukraynalı, işkencecisine aşık mıdır ki, kendilerini Neo-Nazilerin elinden kurtarmak için topraklarına gelen Rusya'nın 'anti-faşist' taburlarından Azrail'den kaçar gibi kaçıyor?”

“ABD, Taliban'ın El Kaide ve 11 Eylül'deki saldırılarla bağı olduğunu iddia ediyordu. Rusya ise Ukrayna'da Neo-Nazilerin iktidarı ele geçirdiğini savunuyor. ABD, Saddam'da kimyasal silah bulunduğu yalanını söyledi. Rusya ise Ukrayna'nın nükleer silah edinip Moskova'yı vuracağını ileri sürüyor. ABD, Esad'ın Sunnileri katletttiğini iddia ederken... Rusya ise Ukrayna'yı soykırımla suçluyor. ABD'nin Afganistan'ı El Kaide'den arındırması, Irak'ı özgürleştirmesi ve Suriyelilere demokrasi getirmesi ne ise Rusya'nın Ukrayna'yı sözde Neo-Naziler'den kurtarması odur.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Rus havan topları nedeniyle Ukrayna itfaiyesi, yanan nükleer santrale müdahaleye gitmekte zorlandı