İsmail Saymaz'ın 'Şehvetiye Tarikatı' isimli kitabı 'müstehcen' bulunduğu için cezaevine sokulmadı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, cemaat ve tarikat alanındaki "'holdingleşmenin' dışında kalan kayıt dışı ve merdivenaltı tarikat ve cemaatlerden, polis ve adliye koridorlarına düşmüş 6 kişinin hikâyesini" anlattığı "Şehvetiye Tarikatı" adlı kitabı 'müstehcen' bulunduğu gerekçesiyle cezaevine sokulmadı.

Kitabın Ümraniye T Tipi Cezaevi’ne sokulmamasına dair yapılan itiraz da İstanbul Anadolu 2. İnfaz Hâkimliği tarafından reddedildi.

İsmail Saymaz konu hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu kitabımın müstehcen olup olmadığı, okuma organınıza göre farklılık gösterebilir" dedi.

Saymaz kitabında, kamuoyunun "Badeci Şeyh" olarak tanımladığı Uğur Korunmaz’la ilgili olarak çarpıcı bilgiler veriyor. Korunmaz'ın neredeyse tüm müritleriyle ilişkiye girdiğini, bu ilişkilerin her bir aşamasına farklı isimler verdiğini anlatıyor.