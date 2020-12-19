İsmail Saymaz: İmkansızlıktan sahte içkiye yönelenlerin cenazesini kaldıracağımıza, TEKEL yasaklarını, rakıdaki ÖTV’yi kaldıralım

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, sahte içki ölümlerinin artmaya başladığına dikkati çekerek iktidara, “TEKEL bayilerine yönelik yasağı kaldıralım. Rakıdaki ÖTV'yi kaldıralım” çağrısında bulundu.

Sahte içki içenlerin de yapanların da ekonomik açıdan zor durumdaki vatandaş olduğuna dikkati çekerek fiyatlara yapılan zamma işaret eden Saymaz, “İktidarın salgını bahane ederek, öncelikli alkollü mekanları kapatması, hafta sonu içki satışı yasağına başvurması, sahte rakıyı daha da yaygınlaştıracak. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağında onlarca vatandaş sahte rakıya kurban gidebilir” diye yazdı.

"Başta rakı olmak üzere bütün alkol ürünleri ÖTV'ler ve zamlar nedeniyle artık lüks tüketime giriyor” diyen Saymaz, dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak yılbaşına dikkati çekerek, rakıdaki ÖTV’nin kaldırılması için iktidara çağrıda bulundu. Saymaz, “Ölüme değil, hayata kadeh kaldıralım” dedi.

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