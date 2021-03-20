İsmail Saymaz: İlk kez bir ilahiyatçı, hakim dini çevreler tarafından hakkında ölüm fetvaları verildiği için yurttan kaçıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında cemaat ve tarikatlara eleştirileri nedeniyle hedef gösterildikten sonra Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalan ve ardından Almanya'ya yerleşen Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ü kaleme aldı.

“Yıllar evvel katıldığı bir protestodan ötürü Avrupa'ya giden solculara alışkındık. Bildiriye imza attığı için hain ilan edilen akademisyenin sessizce ayrılmasına da… KHK ile işsiz bırakılan öğretmenin mülteci kafilesine karışmasına da… Ancak ilk kez bir ilahiyatçı, hakim dini çevreler tarafından hakkında ölüm fetvaları verildiği için yurttan kaçıyordu” diye yazan Saymaz, yazısında Prof. Özürk için şunları kaydetti:

“Öztürk, ilahiyatta tarihselcilik denilen görüşün taraftarıydı. Pakistanlı Fazlur Rahman adlı din adamının mührünü taşıyan bu modernist görüşe göre ayetlerin anlamı ve lafzı, yani sözcüklere dönüşmüş hali birbirinden farklı nitelikte ve içerikte olabilirdi. Ayetin anlamı Allah'a, lafzı Hazreti Muhammed'e aitti. Kuşkusuz, indiği çağa ve topluma göreydi. Dolayısıyla, yaşanılan an'da başka şekilde yorumlanabilirdi. Bu biraz da Kuran'ı savunma çabasıydı.”

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