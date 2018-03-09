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İsmail Saymaz: İktidara güdümlü bir 'sivil toplum' icat edildi

Akif Beki: Bir sendikanın bir siyasi partiyle mesafesini kaybetmesi sorunludur

09 Mart 2018 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HAK-İŞ’in Dünya Kadın Günü programına katılmasını değerlendiren İsmail Saymaz, “Sendikalar artık bir hak arayışının nesnesi değil. Gitgide iktidara güdümlü bir ‘sivil toplum’ icat edildi. İktidar her şeyin bir muadilini üretmeye çalışıyor” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Dünya Kadın Günü programına katılması değerlendirildi.  

'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bir AK Parti kongresinden farksız olmuş. Bir memur bir süre geçiriyor 6 aylık, memur olmadan önce. O süreçte telkin ve tavsiye şu boyutta: ‘Sen başka bir sendikanın mensubu olabilirsin. Şimdilik bu sendikadan ol, memuriyetini alırsın. Eğer alırsan tanıdığım insanlar var'. Müdür olmak istiyorlarsa müdür MHP'nin sendikasındaysa sen bu sendikaya geç, müdürlüğünü koru diyorlar. Ya da bu sendikadan istifa et müdür ol diyorlar. Bu sendikalar artık bir hak arayışının nesnesi değil. Gitgide iktidara güdümlü bir sivil toplum icat edildi. İktidar her şeyin bir muadilini üretmeye çalışıyor."

Akif Beki: Bir sendikanın bir siyasi partiyle mesafesini kaybetmesi sorunludur

RS FM'de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: "HAK-İŞ, AK Parti'den önce vardı. (HAK-İŞ Onursal Başkanı) Salim Uslu, AK Parti'den önce de sendikacıydı. Bir sendikacı duruşları vardı. Bir partinin sendika kolu gibi değillerdi. Fikri yakınlıkları vardı. Sendikalarla ana siyasi akımlar arasında siyasi görüş akrabalığı olabilir. Aynı kulvarın yolcusu olabilirler. Fakat aralarında organizasyonel olarak iç içe geçmiş bir ilişkinin olması bana sorunlu geliyor. Bir sendikanın bir siyasi partiyle mesafesini kaybetmesi sorunludur."

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