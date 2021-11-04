İsmail Saymaz: İki Türk askerini “yak” fermanı için dava açıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için 'fetva' veren Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi hakkında yeni dava açtığını yazdı.

“IŞİD'in infaz ettiği iki askere ilişkin ilk kez bir dava görülecek. IŞİD'e sızdırılmış bir istihbaratçı olduğu iddia edilen Şahin'in varlığı bugüne kadar devlet tarafından kabul edilmiyordu. Şahin hep kayıp diye niteleniyordu. Bu iddianameyle Şahin'in varlığı ve ölümü tanınmış oldu. Ayrıca yakılma görüntüleri iddianameye kondu. İki askerin yüz tanıma metoduyla o kişi oldukları saptandı” diyen Saymaz, halktv.com adresinde yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

“İddianamede Alwi'nin telefonundan çıkan fotoğraflara yer veriliyor. Bu fotoğraflardan birinde Alwi, bir silahlı grupla aynı masada, onların komutanı sıfatıyla otururken görülüyor. Bir başka fotoğrafta askeri üniformayla poz veriyor. IŞİD saflarında savaşırken ölen üç oğlunun hem canlı, hem öldükten sonraki fotoğrafları var. Silah ve mühimmat görselleri de çıktı, Alwi'nin cep telefonundan...

Alwi'nin iki Türk askerinin ölüm fermanını vererek, canavarca hisle eziyet çektirerek yangın kullanarak kasten öldürme suçunu işlediği ifade ediliyor. Bu eylemi bir başkasını araç olarak kullanarak gerçekleştirdiği ve asli fail olduğu vurgulanıyor. Ayrıca devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma suçunu işlediği belirtiliyor. Her iki suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianame, Alwi'nin silahlı örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılandığı Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme hukuki, fiili ve şahsi irtibat bulunduğu gerekçesiyle 28 Ekim'de iki dosyayı birleştirdi.

Emniyet, Jandarma ve MİT'ten Alwi'nin suça katılıp katılmadığı hususunda araştırma yapması istendi.

Şehit erlerin babaları Mehmet Şahin ve Aydın Taş'ın ifadesi alınacak.

Alwi'nin tutukluluğu devam edecek.”

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