İsmail Saymaz: Hiçbir kamu görevlisi, insan sağlığı için uygulanan önlemleri 21. yüzyılda ceberrut devlet için davetiye sanmasın

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Trabzon’un Maçka ilçesinin Günay Köyü’nde jandarma ile iki köylü arasında yaşanan ve sonu mahkemeye kadar giden bir olayı örnek göstererek, “Hiçbir kamu görevlisi, insan sağlığı için uygulanan önlemleri 21. yüzyılda ceberrut devlet için davetiye sanmasın” dedi.

Saymaz, D.K. ve eşi İ.K. adlı vatandaşların, jandarma ekibinin bahçelerindeki köpeğe tükürdükleri gerekçesiyle devriye gezen jandarma ile münakaşaya girmelerinden sonra mahkemeye taşınan olayı şöyle aktardı:

Gerginlik güçlükle yatıştırıldı. Birkaç gün sonra K. Ailesi'ne iki ceza tutanağı ulaştı. İlkin, kimlik göstermedikleri gerekçesiyle çifte 187'şer TL para cezası kesildi. İ.K.'ye sosyal mesafeyi ihlal ettiği iddiasıyla 3180 TL daha ceza verildi. Çifte göre tutanak baştan sona kurmacaydı.

Saymaz, D.K. ve eşi İ.K.’ye, “Hiçbir kamu görevlisi, insan sağlığı için uygulanan önlemleri 21. yüzyılda ceberrut devlet için davetiye sanmasın, yasaları askıya almak için bahane saymasın” diye çağrıda bulundu.

Saymaz son olarak, “İnsan için sağlık neyse, devlet için hukuk odur. Koronavirüsten kaçarken… Ceberrut devlet virüsüne tutulmayalım” ifadelerini kullandı.

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