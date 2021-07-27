Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çayın başkenti olarak anılan Rize’ye yaşanan sel felaketi sebebiyle gerçekleştirdiği ziyaretinde, vatandaşa çay dağıtmasına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Her seçimde oyunu ‘şehrin uşağı­na' veren Rizeli giderek bir bardak çaya muhtaç hale geliyor” dedi.

“Amasya'da elma, Ordu'da fın­dık ve Mersin'de limon ikram etmek neyse… Çayın başkentinde çay vermek de o!” diyen Saymaz, “Hiç mi sevinen olmadı bu arma­ğana? Oldu elbette. Beleş çayı kapmak için kalkan bir­kaç yandaş el vardı. Çayı üreten Or-Çay'ın sahibi Mehmet Erdoğan da mutlu…” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dağıttığı çayın özel olarak AKP için üretildiğini belirten Saymaz, Mehmet Erdoğan’dan edindiği şu bilgileri aktardı:

“AK Parti 2018 ve 2020'de 80'er ton aldığı çayın kilosu için Or-Çay'a 21 TL ödedi. 200'er gramlık paketler halin­de dağıtılan çayın bir adedi 4,20 TL denk geliyor.”

Saymaz devamında, “Yani Cumhurbaşkanınca fırlatı­lan çay aslında AK Parti'nindi. Günün sonunda kazanan Or-Çay oldu. Rizeliler değil” ifadelerini kullandı.

"Özel sektör bakanlık üzerinden Çay-Kur'a baskı yaparak, kotanın aşağıya çekilmesini yol açtı”

Çay üreticisinin sorunlarına da değinen Saymaz, Çay-Kur’un yönetim yapısı ile getirdiği kota uygulamasına dikkati çekti. AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in ağabeyi Yusuf Ziya Alim’in Çay-Kur’a Genel Müdür olarak atandığına ve eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar’ın da yönetim kurulu üyesi olduğuna işaret eden Saymaz, “Kurum adeta siyasi arpalığa çevrildi. Bu arada, özel sektör bakanlık üzerinden Çay-Kur'a baskı yaparak, kotanın aşağıya çekilmesini yol açtı” dedi.

“Rizelinin Cumhurbaşkanın­dan tek beklentisi vardı: Özel sektörün taban fiyat altında alım yapmasına müdahale etmesi. Ne var ki Cumhurbaşkanı, beleş çay fır­latmakla yetindi” diye yazan Saymaz, devamında şunları kaydetti:

"Rizeliler ne çektiyse evladından çekiyor.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın iktidarında inşa edilen Karadeniz Otoyolu, Rize'nin sahiliyle bağını koparmıştı. O tarihte Mesut'çu olan müteahhitler, şimdi Erdoğan'ı des­tekliyor. Aynı müteahhitler dereleri HES'lerle kurutuyor, dağları oyu­yor, sahilini betonla dolduruyor. Ri­ze'nin insanı da çayı ve çiçeği de denizi ve deresi de Mehmet Cengiz­lere zimmetlendi.

Her seçimde oyunu ‘şehrin uşağı­na' veren Rizeli giderek bir bardak çaya muhtaç hale geliyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.