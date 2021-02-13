İsmail Saymaz: Halil Kayıkçı Ay'a gitsin, en azından, 24-25 milyon dolarlık astronot kostümü bugünü bekliyor

Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu uzay programına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye’deki tarım, ekonomi, işsizlik gibi pek çok sorunundan bahseden Saymaz, bir kampanya doğrultusunda seçilerek 2013 yılında uzaya gitmek için ABD'deki Axe Uzay Kampı'nda 4 günlük eğitim alan Halil Kayıkçı’yı hatırlattı. Söz konusu kampanyayı yürüten şirketin 2016’da battığı için söz konusu uzay seyahatinin gerçekleştirilemediğini ancak astronot üniformasını andıran turuncu giysisiyle ünlü olan Halil Kayıkçı’nın uzun bir süre “Axe'a başvurdum, Uzay bileti bekliyorum. Ha bugün, ha yarın” dediğini de hatırlatan Saymaz, eleştiren bir dille kaleme aldığı yazısında, “Halil Kayıkçı Ay'a gitsin. En azından, 24-25 milyon dolarlık astronot kostümü bugünü bekliyor” dedi.

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