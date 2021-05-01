İsmail Saymaz: Gezi Parkı gösterileri üzerinden aslında bir suç değil, gücünü anayasadan alan yürüyüş ve gösteri hakkı, düşünce ve ifade hürriyeti yargılanacak

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Gezi Parkı davasıyla birleştirilen Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora soruşturmalarını hatırlatarak, “Çarşı Davası, 18 Mart 2021'de Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde bozuldu. Daire, telefon dinlemelerini esas alarak, Kavala ile birleştirilmesine hükmetti. Kim bilir… Belki gelecekte başka sanıklar da dahil edilecek. Böylelikle, Gezi Parkı gösterileri üzerinden aslında bir suç değil, gücünü anayasadan alan yürüyüş ve gösteri hakkı, düşünce ve ifade hürriyeti yargılanacak” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'dan sonra yargının hızla siyasallaşarak Beştepe'nin hukuk bürosuna dönüştüğünü ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:

Dün Gezi'de, bugün İkizdere'de çevrenin talan edilmesine… Dün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, bugün Kanal İstanbul'da halkın servetinin betona gömülmesine… Dün 1 Mayıs'ta, bugün 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağına… Dün, bugün ve yarın içki yasaklarına, özel hayata müdahaleye ve iktidara sokaklarda karşı çıkmak suç ilan edilecek. Gezi Parkı'nın hayaleti etrafında bir örgüt kurulacak. İhtimaldir ki… Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden şu slogan duyulacak:

“Çarşı, darbeye de karşı.”

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