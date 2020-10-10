İsmail Saymaz: Gavs'ın köleleri devletin yeni efendileridir artık

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olan tarikat yapılanmalarına ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, Menzil Tarikatı'nın Buhara Kolu'nun şeyhi Fevzettin Erol'un, "Ömrümüz boyunca gavs'ın evlatlarına kölelik yapacağız" ifadesindeki 'Gavs'a dikkati çekti.

Saymaz, "Gavs'ın köleleri devletin yeni efendileridir artık" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

Fetullahçıların Kimse Yok Mu Derneği'nin yerini bugün Menzil'in Beşir Derneği aldı. Beşir'i Erenköy'cülerin Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, İsmailağa'nın İDDEF'i ve İskenderpaşa'nın Hak-Yol dernekleri izliyor. Kamu yararına dernek statüsü verilen bu kuruluşlar kurban, zekat ve fitre gerekçesiyle topladıkları serveti, tebliğ çalışması adı altında Afrika'dan Uzak Asya'ya kadar dolaştırıyor. Bu coğrafyalarda ne tür ilişkilere girdikleri, bir muamma…

Son olarak, Fetullahçıların STV'si tarihe karışırken, kumandadaki yerine Menzil'in Semerkand TV'si oturdu. Menzil'in varlığı, yalnız Sağlık Bakanlığı'nda değil, İçişleri Bakanlığı'nda da kendini hissettiyor. İddiaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda örgütleniyorlar.

Hak-Yol'cular Adalet Bakanlığı'na, İsmailağa'cılar Diyanet'e, Erenköy'cüler ticarete, Süleymancılar Kuran kursları ve öğrenci yurtlarına, Işık'çılar medyaya hükmediyor.

Tarikatların birer holdinge, şeyhlerin CEO'ya, müritlerin müşteriye evrildiği istismar çarkı daha çok dünyalık ve makam edinmek için “Hu” çeke çeke dönüyor.

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