İsmail Saymaz: Garibe Gezer'in intiharı bağıra çağıra geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinde uğradığı sistematik işkence ve cinsel şiddet sonrası tek başına tutulduğu hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in Avukatı Eren Keskin ve Jiyan Tosun'un iddialarına yer verdi.

Saymaz, Halktv.com’da kaleme aldığı “Garibe Gezer'in intiharı bağıra çağıra geldi” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Gezer, beş yıldır tutukluydu. Geçen 15 Mart'ta Kayseri'den Kandıra'ya nakledildi. Gezer'in avukatları Eren Kesin ve Jiyan Tosun'un 4 Ekim 2021'de Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyi okurken, adeta tüylerim ürperiyor. Bu tarihte Gezer'in hayatta olduğunu hatırlatmak isterim. Dilekçede yer verilen iddiaya göre Gezer, 21 Mayıs 2021 günü hücreye götürülmek istendi. Gezer direnince saçları ve kollarından sürüklenerek, hücreye atıldı. Bu hücrede iki gün tutuldu. Demir parmaklıkları yumrukladı diye erkek infaz koruma memurlarınca dövüldü.

24 Mayıs'ta iddiaya göre sekiz gardiyanın şiddetine uğradı, süngerli odaya götürüldü. Arama sırasında cinsel tacize uğradı. Odanın duvarındaki süngerleri sökmeye çalışınca darp edildi ve arkadan kelepçelendi. Baygın halde bırakıldı. Aynı gün hücrede kendisini çarşafla asarak intihara kalkıştı. Çarşaf kopunca yere düştü.

Mektupları ya gönderilmedi ya da karalanarak gönderildi. Gezer, 7 Haziran'da hücresini yaktı. Yine süngerli odaya atıldı. Kardeşi ile görüşmesinde, işkence gördüğünü ileri sürdüğü için disiplin soruşturması açıldı. Avukat Keskin ve Tosun, 4 Ekim'de cezaevi müdürü, gardiyanlar ve doktor hakkında şikayetçi oldu. Bu dilekçe uyarı sayılması ve derhal önlem alınması gerekirken, harekete geçilmedi. Gezer, 9 Aralık'ta hayatına son verdi.

Tutukluların işlediği suçlar ve aldığı ceza her ne olursa olsun, cezaevinde bulundukları sürece can güvenlikleri ve yaşam hakkı devletin güvencesi altındadır. Ne var ki bağıra çağıra gelen bu intihar önlenmedi. Gezer'in gördüğünü söylediği işkence iddiası tüm boyutlarıyla araştırılmalı, kuşkulu ölümü aydınlatılmalı, sorumlular yargı önüne çıkarılmalı.”

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