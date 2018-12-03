İsmail Saymaz: Fransa'daki Sarı Yelekliler isyanı, Gezi'yi değil, 2001 yılındaki esnaf ayaklanmasını hatırlatıyor

T24

Gazeteci İsmail Saymaz, Fransa'da 3 haftadır süren ve ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan, benzin-mazottaki vergilerde artış ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto etmek için gerçekleştirilen 'Sarı Yelekler' eylemlerinin 2013'teki Gezi protestolarına değil, 2001'deki 'esnaf ayaklanması'na benzediği yorumunda bulundu.

Yıldıray Oğur'un Karar gazetesinde yayımlanan ve Fransa'da yaşanan son gelişmeleri ele alan yazısını kişisel Twitter hesabından paylaşan Saymaz, "Fransa'daki Sarı Yelekliler isyanı, Gezi'yi değil, 2001 yılındaki esnaf ayaklanmasını hatırlatıyor. O tarihte esnaflar, ekonomik krizin faturasını Başbakan Ecevit'e, Kemal Derviş'e ve AB'ye kesmişti. Türk solu ve sendikalar, 'sağcı ve mülkiyetçi' bulduğu bu eylemlere katılmamıştı" dedi.

Fransa'da ilki 17 Kasım'da gerçekleşen ve katılımcılarına ülkedeki otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yeleği giydikleri için ‘sarı yelekler’ (gilet jaunes) denen eylemler geçen hafta sonu 3. haftasına ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan, dün ülke genelinde düzenlenen protestolara 136 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 263 kişinin yaralandığını ve 630 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında yapılması planlanan vergi artışı ve hayat standartlarındaki gerilemeye yönelik olarak başlayan eylemler, polisin sert müdahaleleri ve hükümetten gelen açıklamaların 'tatmin edicilikten' uzak olması nedeniyle, çoğu noktada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yönetiminin istifası talebine evrildi.