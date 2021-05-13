İsmail Saymaz: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, işte bu oligarklar kavgasının tam göbeğinde yer alıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından Yalıkavak Marina’ya “çökmekle” suçlanan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Yalıkavak Marina'nın eski hissedarlarından Mübaris Gurbanoğlu arasındaki ilişkiye dair kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, işte bu oligarklar kavgasının tam göbeğinde yer alıyor” ifadesini kullandı.

“Yalıkavak Marina, birkaç otopark için kan dökebilen mafyanın boyunun erişemeyeceği kadar büyük bir çıkar mücadelesine sahne oluyor: Oligarklar savaşı” diyen Saymaz, Yalıkavak Marina’nın hisselerinin nasıl el değiştirdiğini anlattığı yazısında, şunalrı kaydetti:

"Eski İçişleri Bakanı Ağar, işte bu oligarklar kavgasının tam göbeğinde yer alıyor. Öğrendiğim kadarıyla Gurbanoğlu ve Ağar, 15 yıldır tanışıyor. İddiaya göre Ağar, 2013 yılında cezaevinden çıkınca Gurbanoğlu'na “Fetullah Gülen'i ziyaret edelim” dedi. Gurbanoğlu'nun uçağı ile ABD'ye uçuldu. Ziyarette Gülen, Erdoğan'a sert ifadeler kullandı. Ağar da Gülen'e “Devlet içinde devlet olmaz” dedi. Aynı uçakla dönüldü.

Tolga Ağar, Gurbanoğlu tarafından 2014'te şirket yönetimine getirildi. Ağar, 2018'de AK Parti'den Elazığ Milletvekili seçilince koltuğu babasına bıraktı. Mehmet Ağar, kendi deyimiyle ‘mafya çökmesin' diye üç yıldır yöneticilik yaptığı bu marinada, aslında oligarkların saltanatına nezaret ediyor.

Doğrusu, mafya çökmesin diye değil, oligarkların huzuru kaçmasın diye."

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