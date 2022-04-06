İsmail Saymaz: Erzurum’daki Kuran kursunda 7 çocuğa tecavüz ve işkenceyi aktardığımız için Halk TV’ye ceza verilmesi gündemde

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, RTÜK'ün bugünkü toplantısında Erzurum’daki Kuran kursunda 7 çocuğa tecavüz ve işkenceyi aktardıkları haberinin gündeme geleceğini belirtti.

Saymaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK bugün toplanıyor. Gündeminde halk vicdanını sarsacak bir madde var. Erzurum’daki Kuran kursunda 7 çocuğa tecavüz ve işkenceyi aktardığımız için basın yasağını 7 kez deldiğimiz iddiasıyla Halk TV’ye ceza verilmesi gündemde. RTÜK bu talebi reddetmeli. Çocukları savunmalı." ifadesini kullandı.