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Medya

İsmail Saymaz: Erzurum’daki Kuran kursunda 7 çocuğa tecavüz ve işkenceyi aktardığımız için Halk TV’ye ceza verilmesi gündemde

06 Nisan 2022 12:11

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, RTÜK'ün bugünkü toplantısında Erzurum’daki Kuran kursunda 7 çocuğa tecavüz ve işkenceyi aktardıkları haberinin gündeme geleceğini belirtti. 

Saymaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK bugün toplanıyor. Gündeminde halk vicdanını sarsacak bir madde var. Erzurum’daki Kuran kursunda 7 çocuğa tecavüz ve işkenceyi aktardığımız için basın yasağını 7 kez deldiğimiz iddiasıyla Halk TV’ye ceza verilmesi gündemde. RTÜK bu talebi reddetmeli. Çocukları savunmalı." ifadesini kullandı. 

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