İsmail Saymaz: Dün Rize’de sıbyan mektebine giden çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı

Gazeteci İsmail Saymaz, dün Rize’de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı ‘4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu’na giden çocukların etkinliğini paylaştı. Saymaz, "Dün Rize’de sıbyan mektebine giden çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadesini kullandı.
Saymaz Twitter hesabından, "Dün Rize’de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı ‘4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu’na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke’nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı. Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada…" paylaşımını yaptı.
Saymaz önceki gün yine Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Kaymakam Arif Oltulu ziyaret ettiğini, okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapıldığını duyurdu.
Saymaz şunları kaydetti:
"Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları."