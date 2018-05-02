İsmail Saymaz: Dört parti seçim ittifakı için anlaştı; iki isim üzerinde duruluyor

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'den gelen teklif üzerine, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin ittifak yapacağını ve seçime birlikte gireceklerini iddia etti. Saymaz ayrıca, bu ittifak için isim arayışlarının da başladığını söyledi.

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan gazeteci İsmail Saymaz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakta anlaştığı iddiasını dile getirdi. İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor.