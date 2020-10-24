İsmail Saymaz: Devlet ve adalet, Somalı ve Ermenekli iş adamlarına cömert olduğu kadar Savaştepeli madenci Ali'ye kör, İdris'e topal, Şadiye'nin kızlarına yetim

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başlayan ve Ankara'ya yürümek isteyen maden işçilerini kaleme aldı.

Soma'daki Azyak Uyarlar Maden Ocağı'nda 2007 yılında dinamit patlaması sonucu kör kalan Ali Kandemir ile ayaklarını kaybeden İdris Sarıkaya'nın hikayesini anlatan Saymaz, Has Şekerler Madencilik'te yaşanan patlamayla hayatını kaybeden Osman isimli işçinin geride bıraktığı çocukların durumunu örnek verdi.

Maden işçilerin mağduriyetlerini anlatan Saymaz, hükûmeti eleştirdi. Saymaz, "Ankara, 'Çözeceğiz' diyor. Gel gör ki devlet ve adalet, Somalı ve Ermenekli iş adamlarına cömert olduğu kadar Savaştepeli madenci Ali'ye kör, İdris'e topal, Şadiye'nin kızlarına yetim" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.