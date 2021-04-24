İsmail Saymaz: Davulu delen jaguar partisi bugün kurulsaydı, emekli amiraller ve emekli subaylarla birlikte darbe tezgahlamaktan tutuklanmıştı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında Kemal Bekmen’in Turgut Özal’ın iktidarı döneminde kurduğu Büyük Anadolu Partisi’nin jaguar şeklindeki amblemini hatırlatarak, “Davulu delen jaguar parti­si bugün kurulsaydı, emekli amiraller ve emekli subaylarla birlikte darbe tezgahlamaktan tutuklanmıştı” dedi.

186 yılında Jaguar’ın Türkiye Distribütörü Zeki Küçükberber'in, Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal'a 52 milyonluk araba armağan ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan siyasetteki tartışma ortamını anlatan Saymaz, “12 Eylül'de darbecilerin ak­lına gelmeyen yasak, siyasal İslamcıların yeni Türkiyesi'n­de uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

Erdoğan, dört yılda bir se­çilirken eleştirilemezlik hakkı mı kazanıyor ki, aleyhine afiş asılamıyor? Bu nasıl yeni Türkiye'dir ki, eskisine özlem yaratıyor! Emekli amirallerin Montrö hakkında bildiri yayınlaması muhtıra… Emekli subayların amiralleri kınamaması suça iştirak… 128 milyar dolar nerede diye sormak yasak! Herhalde… Davulu delen jaguar parti­si bugün kurulsaydı, emekli amiraller ve emekli subaylarla birlikte darbe tezgahlamaktan tutuklanmıştı.

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