İsmail Saymaz'dan Yeni Akit'e: Ölümüne nefret ettiği Atatürk'ün fotoğrafını sürmanşete koymuş; para için vazgeçmeyecekleri değerleri yok

Gazeteci İsmail Saymaz, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü nedeniyle Atatürk'ün resminin de yer aldığı bir reklamı sürmanşetten gören Yeni Akit gazetesini eleştirdi.

Saymaz Twitter hesabından "Akit gazetesi, adından ölümüne nefret ettiği Atatürk’ün fotoğrafını üç kuruş reklam parası için sürmanşetten koyuyor. Para için vazgeçmeyecekleri bir değerleri yok" diye yazdı.

Atatürk karşıtı yayınlarıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin sürmanşetten kullandığı reklamda şu ifade kullanıldı: Çanakkale Zaferi'nin 105.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiklerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.