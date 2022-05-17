İsmail Saymaz’dan Ölçer Apartmanı davası kararına tepki: Muhalifler için askıya alınan Anayasa'dan 'katlı mezar' yapan müteahhitler yararlanabiliyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçen yıl 11 Ağustos’ta Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı vuran selde yıkılan Ölçer Apartmanı davasında müteahhit Mehmet Özkan’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Saymaz, “Muhalifler için adeta askıya alınan Anayasa'dan 'katlı mezar' yapan müteahhitler yararlanabiliyor. Siz selde adliye binası ayakta kaldı sanıyorsunuz. Halbuki yıkıldı ve görmüyorsunuz” diye yazdı.

Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmaktan ötürü iki yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ölçer Apartmanı'nın müteahhiti Mehmet Özkan ile inşaat mühendisi Ahmet Ersöz, yapı denetçisi Salim Terzi ve mimar Levent Mutlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada tek tutuklu sanık Özkan tahliye edildi. Gerekçe olarak bilirkişi raporlarına göre "Binanın yıkılmasına dayanak gösterilen nedenlerin birden fazla kişi, kurum ve idarenin arasında bölünmüş olması" sayıldı.

Söz konusu davanın detaylarını bugünkü yazısında anlatan Saymaz, “Yani, filler birden çok. Şu halde diğer sorumlulara dava açılması gerekirken, bu gerekçeden ötürü tek tutuklu sanığın bırakılması tam da Türkiye'de görülebilecek bir adalet örneği!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Saymaz yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Gezi Parkı Davası'nda tek suçları demokratik eylemlere öncülük etmek veya katılmak olan işadamı Osman Kavala ve 18 aktivist darbeye teşebbüsten mahkum edilip tutuklanırken, Bozkurt'un Veli Göçer'i 20 vatandaşın cesetlerine basarak, özgürlüğüne kavuştu. İstanbul'a saklandığı evde yakalanan müteahhitin kaçma şüphesi yok, Gezi Parkı Davası için Almanya'dan dönen Çiğdem Mater'in var, öyle mi? 90'ına merdiven dayamış generaller, siyasetçiler ve gazeteciler içeri atılırken umursanmayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, dere yatağında alüvyonlu toprakta bina inşa eden müteahhit için akla geliyor. Muhalifler için adeta askıya alınan Anayasa'dan 'katlı mezar' yapan müteahhitler yararlanabiliyor. Siz selde adliye binası ayakta kaldı sanıyorsunuz. Halbuki yıkıldı ve görmüyorsunuz.”

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