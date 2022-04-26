İsmail Saymaz’dan Gezi davası kararına: Türkiye'nin yalnızca Avrupa Konseyi'nden ihracını değil, medeni dünyadan kopuşunu da hızlandıracak

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Gezi davasında verilen hapis cezalarını eleştirdi; “Onca kumpas, sayısız yalancı şahit, yığınla adaletsiz karar gördüm. Fakat siyasi müdahalenin mahkeme kararına bu kadar pervasızca yansıtıldığına ilk kez şahit oluyorum” dedi.

“Bu karar, Türkiye'nin yalnızca Avrupa Konseyi'nden ihracını değil, medeni dünyadan kopuşunu da hızlandıracak. Türkiye, yargının Beştepe Hukuk Bürosu'na döndüğü, mahkemelerin siyaseten hüküm verdiği, Türkmenistan'dan bir parmak daha demokratik bir ülke olma yolunda tam gaz ilerliyor” diye yazan Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Çünkü AK Parti kendi ömrünü uzatmak için başvurduğu bu hukuksuzluklarla ülkenin geleceği ve itibarıyla, devletin laik, demokratik, hukuk devleti niteliğiyle oynuyor. Öyle görünüyor ki AK Parti ve Cumhur İttifakı, kaybetmesi mukadder görünen 2023 yılındaki seçimleri kazanmak için baskıyı artıracak; demokratik muhalefeti teröristlik, darbecilik ve casusuukla lekeleyerek, boğmaya yeltenecek. Gezi Parkı da iktidar değişikliği için mücadele edenlere gözdağı olarak kullanılacak.

Halbuki AK Parti, ne gelmekte olan geciktirebilir. Ne de tarihte yaşanılanları, duymak istediği bir hikaye gibi bugünden geriye yazabilir.”

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