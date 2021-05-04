İsmail Saymaz’dan Emniyet'in “görüntü ve ses kaydı” genelgesine: Yasalara dayanmayan bu yetki, polis devletine kapı aralar

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamusal olaylarda 'ses ve görüntü kaydı alınmasını engelleyen genelgesini eleştirdi.

“Kolluk güçlerinin mesai saatlerindeki eylem ve işlemleri özel hayat sayılamaz. Bir orantısız güç kullanımı iddiasını belgelemek amacıyla gerçekleştirilen çekimi engellemek, suç işleyenin korunması şeklinde yorumlanır” diyen Saymaz, “Geçmişte işkencenin yaygın bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı ülkemizde yasalara dayanmayan bu yetki, polis devletine kapı aralar” görüşünü ifade etti.

“Türkiye, 1980 ve 1990'lı yıllarda polis devleti manzarasından sıyrılabilmek için çok mücadele verdi” diyen Saymaz, ABD’de polis tarafından boğazına basılarak öldürülen George Floyd’u hatırlatarak, “Dolayısıyla gazeteciler ve yurttaşların çekim yapmasını sivil denetim mekanizması olarak görmek gerekir” dedi.

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TIKLAYIN - Emniyet Genel Müdürlüğü: Personelimiz görevini yaparken eylemin niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak