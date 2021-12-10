İsmail Saymaz’dan Bakara Suresi’nden ayet okuyan Erdoğan’a: İslam, sizden çektiğini hiç kimseden çekmedi

Gazeteci İsmail Saymaz, Bakara Suresi’nden "Rabbimiz 'Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız' buyurmaktadır" ayetini okuyan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Saymaz, “Türkiye şaha kalkınca ‘Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatıyla’ oluyor. Beceriksizlik, iş bilmezlik, liyakatsizlik ve partizanlıktan ötürü memleket iflasa sürüklenince ‘Cenab-ı Allah’ın takdiriyle’ oluyor. İslam, sizden çektiğini hiç kimseden çekmedi” dedi.

Saymaz’ın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanı, Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanların çektiği sıkıntılara ilişkin inen ayeti, bugünün Türkiye’sine uyarlıyor. Ne oldu? Vatanımızdan mı ayrıldık? İşgale mi uğradık? Savaş mı var? Hayır. Beceriksizlik ve liyakatsizlik yüzünden varlık içinde yokluk çekiyoruz.

Türkiye şaha kalkınca “Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatıyla” oluyor. Beceriksizlik, iş bilmezlik, liyakatsizlik ve partizanlıktan ötürü memleket iflasa sürüklenince “Cenab-ı Allah’ın takdiriyle” oluyor. İslam, sizden çektiğini hiç kimseden çekmedi.