İsmail Saymaz'dan Atatürk'ü işaret ederek, "Bu subay bir işbirlikçidir" diyen Fatih Tezcan'a: Soytarı!

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ederek, "Bu subay bir işbirlikçidir" diyen Fatih Tezcan'a ismini anmadan sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Şu salgın günlerinde bile Atatürk’e saldırarak, laik ve muhafazakar, bütün bir milleti provoke eden, karşı karşıya getiren soytarılara yanıt vermeyin" diyen Saymaz, "Biz devletimizden, bu mirasın gereği olarak, Atatürk’e saldıranlar karşısında kayıtsız kalmamasını istiyoruz" çağrısında bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin açılışının 100. yılının kutlandığı dün Fatih Tezcan, Twitter hesabından Atatürk'ü işaret ederek, "İşgal edilen bir ülkenin subayı, Düşmana 1 mermi atmak yerine, Devlet ve Meclis varken, Farklı şehirde ‘Paralel Meclis’ kuruyor ve hem Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir deyip hem Millet’e 1 kez bile sormadan işgalcilerin tüm emellerini yapıyorsa, Bu subay bir işbirlikçidir" ifadelerini kullanmıştı. Tezcan'ın ifadeleri sosyal medyada tepki çekmiş, Twitter gündeminde ilk sıralara oturmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz da tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Saymaz şöyle yazdı:

"Şu salgın günlerinde bile Atatürk’e saldırarak, laik ve muhafazakar, bütün bir milleti provoke eden, karşı karşıya getiren soytarılara yanıt vermeyin. Bu soytarılar kutuplaşmadan beslenmektedir, siz de onları beslemeyin. Atatürk, her şeyden önce bu devletin kurucusu ve birinci cumhurbaşkanıdır. Bugün hayatta olmadığına göre onu yegane mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Biz devletimizden, bu mirasın gereği olarak, Atatürk’e saldıranlar karşısında kayıtsız kalmamasını istiyoruz."