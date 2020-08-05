İsmail Saymaz ‘damatlığını’ tanıttı

T24 Haber Merkezi

Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Hilton’da planladığı düğünü iki kez ertelenen gazeteci İsmail Saymaz, 16 Ağustos Pazar günü yapılacak düğün töreni için yaptırdığı ‘damatlığını’ tanıttı.

İsmail Saymaz, Instagram’daki hesabından paylaştığı üç fotoğraf için damatlığıyla poz verdi. Saymaz, fotoğrafları şu mesajla paylaştı:

"Damatlığımı ve gömleğimi arkadaşım Kağan Gökalp’in sahibi olduğu Milimetric’in usta ekibi hazırladı. Damatlıktan çok bir esere imza attılar. Sevgili Kağan’a ve Milimetric’in ustalarına çok teşekkür ederim."

Sayar-Saymaz çiftinin düğünü iki kez ertelendi

İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirledi. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.

Salgının etkisini sürdürmesi ve 14 Haziran’da düğün yasağının sürmesi üzerine İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar’ın düğünü ikinci kez ertelendi. Düğün, son belirlenen tarih olan 16 Ağustos 2020’de İstanbul’da yapılacak.