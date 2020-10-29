İsmail Saymaz: Cumhuriyet'i kuran ve var eden kimsesizler yoksullukla, işsizlikle, askıda ekmekle sınanacak

Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kaleme aldığı ve ekonomiden tarikatlara pek çok konuya değindiği yazısında iktidara ilişkin eleştiride bulundu. "Cumhuriyet'i kuran ve var eden kimsesizler yoksullukla, işsizlikle, veresiye defteriyle, kredi kartı borcuyla, askıda ekmekle sınanacak" diyen Saymaz, "Belki de Cumhuriyet'in en uzun kışına giriyoruz" dedi.

"İŞKUR kapısında bıyıkları, evinde ucuz kömürle sobasını tutuştururken elleri buz tutacak. Ta ki Cumhuriyet, kimsesizlerinin kimsesi olana kadar" diyen Saymaz devamında, şöyle dedi:

İşte o gün bahar gelecek. Baharda… Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, gökyüzünde “Yaşasın Cumhuriyet!” diye yazarak, kimsesizlerin kalbine inecek. Bu kış elbet bitecek."

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