"İsmail Saymaz cevabını alınca şaşırdı ve anında yanımdan uzaklaştı"

Hürriyet gazetesinde idari görevleri de olan yazar Emre Özpeynirci, bugünkü köşesinde, Hürriyet’in manşetinde yer alan haberden sonra gazetenin muhabiri İsmail Saymaz’la arasında geçen diyaloğu yazdı.

Özpeynirci, Ford Otosan'ın tamamen Türk mühendisler tarafından üretileceği araç için Saymaz'ın yanına gelip, Ford markalı bir kamyonun manşet olmasını beğenmediğini söyleyerek, habere itiraz ettiğini anlattı. Saymaz'ın, "Neresi yerli, motoru nereden geliyor?" sorusuna, Özpeynirci şu cevabı verdi: "Motor dâhil her şeyi Türkiye’de üretiliyor"

Saymaz bu cevabı aldıktan sonra Özpeynirci'nin anlattığına göre şaşırdı ve anında uzaklaştı.

"Cevabını alınca şaşırdı ve anında yanımdan uzaklaştı"

Özpeynirci, yazısının “İsmail Saymaz gibi düşünenlere cevabım” ara başlığında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta Ford Otosan’ın üretmeye başladığı yüzde 90’ı yerli ilk global kamyon modelinin haberi ‘Eskişehirli Big Boy’ başlığıyla Hürriyet’in manşeti oldu. 2001 yılında Türk sanayiinde son büyük yatırıma imza atan Ford Otosan’ın tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu kamyonun dünyanın 50 ülkesine satılacak olması önemli bir haberdi. 500 milyon doları bulan yatırımla geliştirilen kamyonun motorundan, aksına, şanzımanından koltuklarına kadar her şeyinin yerli olması da işin diğer önemli bir boyutuydu.

Haberin manşet olmasının ardından tartışma programlarının aranan ismi olan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz yanıma gelip, Ford markalı bir kamyonun manşet olmasını beğenmediğini söyleyerek, habere itiraz etti. Saymaz, ‘Neresi yerli, motoru nereden geliyor?’ sorusuna, ‘Motor dâhil her şeyi Türkiye’de üretiliyor’ cevabını alınca şaşırdı ve anında yanımdan uzaklaştı. Sonuçta manşet olan kamyon Amerikan Ford’un geliştirdiği bir model değil. Otosan’ın bünyesinde, tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2011 yılında Amerikan Ford’a ‘Biz geliştiriyoruz, alın bunu dünyada satın’ dediği bir model. Yani İsmail Saymaz gibi düşünenler habere itiraz edenler varsa, bu modelin hikayesini iyi bilmeleri gerek. Otosan, Ford’la ortaklığından önce de kamyon üretiyordu.”

Emre Özpeynirci, yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. İsmail Saymaz’ın da yazıyı kendi hesabından paylaşması dikkati çekti.