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Medya

İsmail Saymaz, Cem Küçük’e dava açtı

“Bu saatten itibaren yargıda hesaplaşacağız”

07 Aralık 2016 19:56

Gazeteci İsmail Saymaz, kendisini hedef gösteren Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunarak, tazminat davası açtığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, ''bu saatten itibaren cem küçük'le yargıda hesaplaşacağız. gazetecileri tehdit ve hedef gösterme suçu karşılıksız kalmayacaktır'' dedi.

Küçük, ByLock'un patent sahibi David Keynes'le haber yapan Hürriyet gazetesi muhabiri Saymaz hakkında "Bylock MİT'in en hassas olduğu dosyadır. Teşkilatımız çok rahatsız. Tetikçi Ismail Saymaz Mehmet Baransu gibi ağır bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz bugün Twitter hesabından açıklama yaparak, kendisini hedef gösteren Cem Küçük'e dava açtığını duyurdu.

Saymaz’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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