İsmail Saymaz: Bülent Ersoy, bu sözler karşısında kıs kıs gülüyor olsa gerek…

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un LGBT’lere yönelik açıklamalarını hatırlatarak, “Bülent Ersoy, bu sözler karşısında kıs kıs gülüyor olsa gerek…” dedi.

Yazısının devamında Bülent Ersoy’un geçmişte yaşadığı sahne yasakları ile devlet tarafından kendisini olumsuz etkileyen yasak ve kuralları hatırlatan Saymaz, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş başına gelmeden önce eşcinsel evlilikler için dile getirdiği “Kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvenceye alınması şart” sözlerini koltuğuna oturduktan sonra bir daha asla yinelemedi.

Ancak, 2014 yılından beri düzenlediği cumhuriyet resepsiyonlarına ve iftara Ersoy'u davet etmeyi ihmal etmedi. Hatta, İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nde eşcinseller dövülürken, Ersoy sofrada baş köşedeydi. Ersoy, hep “Tayyip beyi seviyorum. Oyum ona. Daveti olsa kesinlikle giderim” dedi.

Önümüz, Ramazan… Cumhurbaşkanı, ihtimal Ersoy'u iftara davet edecektir. Ersoy da icabet edecektir. Nasıl, milli ve manevi kültürümüzde LGBT yoksa… Daveti geri çevirmek de yoktur.

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