İsmail Saymaz: Bugünlerde Trump ve taraftarları, 1950'lerin Türkiyesi'nin ruh halini andırır şekilde, her taşın altında komünizm arıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten grup tarafından Twitter ‘kızıl komünist’ olarak görüldüğünü ifade ederek 1948-50 yıllarında Türkiye’de vurulan ve ayağında ‘Moskova’ yazılı levhalar bulunan kuşları hatırlattı. Saymaz, “Bugünlerde Trump ve taraftarları, 1950'lerin Türkiye'sinin ruh halini andırır şekilde, her taşın altında komünizm arıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yazısının devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya ve Twitter’a karşı bakış açısını değerlendiren Saymaz, “şunları kaydetti:

Ana akım medyayı baskı ile ele geçiren, çok sesli Türkiye'yi düşünce çölüne çeviren iktidar, bir türlü söz geçiremediği Twitter'ı öteden beri hedef alıyor.

“Sözcü ve Birgün ile, bana ve CHP'li Barış Yarkadaş'a ait Twitter hesaplarının kapatılması için kimi yerel mahkemelerden kararlar çıkarıldı. Asılsız suçlamalarla susturulmak isteniyoruz. Neyse ki Twitter, bu yargı kararlarını uygulamıyor. AK Parti başta Twitter olmak üzere sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de ofis açması ve hukuk dışı kararları dakikasında uygulaması için yasa çıkardı. Twitter, Facebook ve Instagram, bu istekleri yerine getirmedi. Daha da getirmezlerse… Mahir avcılar Türkiye üzerinden uçan kanatlı casuslara geçit vermezler. Kırmızı gagalı ajanları tetkik için Vilayet'e teslim ederler. Moskova'dan…. Pardon, Amerika'dan gelen bir ördek dahi olsa Türk semalarını aşamaz!”

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