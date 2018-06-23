İsmail Saymaz: Bu seçim yenilerin eskilere galip olacağı bir seçim olacak

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, yarınki baskın seçimin "Yenilerin eskilere galip olacağı bir seçim olacağını" kaydetti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarınki seçimler öncesinde son mitingi İstanbul Maltepe’de düzenleniyor. Saat 13:00’te başlayacak miting öncesinde alanın büyük bir kısmının dolduğu kaydedilirken, ‘Büyük İstanbul Buluşması’na kentin dört bir yanından deniz yoluyla ulaşmaya çalışan İnce destekçileri de iskele önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Saymaz, İnce ile birlikte siyasete yeni yüzler katıldığını söyleyerek, "Bu seçim yenilerin eskilere galip olacağı bir seçim olacak" dedi.