T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmail Saymaz: Bu seçim yenilerin eskilere galip olacağı bir seçim olacak

"İnce ile birlikte siyasete yeni yüzler katıldı"

23 Haziran 2018 15:56

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, yarınki baskın seçimin "Yenilerin eskilere galip olacağı bir seçim olacağını" kaydetti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarınki seçimler öncesinde son mitingi İstanbul Maltepe’de düzenleniyor. Saat 13:00’te başlayacak miting öncesinde alanın büyük bir kısmının dolduğu kaydedilirken, ‘Büyük İstanbul Buluşması’na kentin dört bir yanından deniz yoluyla ulaşmaya çalışan İnce destekçileri de iskele önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Saymaz, İnce ile birlikte siyasete yeni yüzler katıldığını söyleyerek, "Bu seçim yenilerin eskilere galip olacağı bir seçim olacak" dedi.

 

ETİKETLER

ismail saymazyenilereskilerhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24