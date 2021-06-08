İsmail Saymaz: BTK, her hafta aynı kararı aldırarak, YouTube'a başvuruyor ancak YouTube, Peker videolarını kaldırmayı aklının ucundan bile geçirmiyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in çeşitli iddialarda bulunduğu videolarının kaldırılmayacağını teyit ederken, örnek olarak, 17/25 Aralık videolarının gösterildiğini yazdı.

Saymaz, "Sedat Peker, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarının erişime kapatılması için mahkeme kararı çıkarıldığını belirtti. Peker'in tweeti üzerine bu iddiayı araştırdım. Öğrendiğim kadarıyla… Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Peker'in dördüncü videosundan sonra harekete geçerek mahkemeye başvurdu ve kaldırılmasını istedi" dedi.

Saymaz, şöyle devam etti:

"Mahkeme, 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesinden hüküm verdi. Bu maddede şöyle deniyor:

'Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması sebeplerinden…'

BTK, her hafta aynı kararı aldırarak, YouTube'a başvuruyor.

Ancak YouTube, Peker videolarını kaldırmayı aklının ucundan bile geçirmiyor.

Örnek olarak, 17/25 Aralık videoları gösteriliyor.

Çünkü bu kayıtlar hâlâ YouTube'da…"

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