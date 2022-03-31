İsmail Saymaz: Bilgen'in partisinin amblemi DSP'lileri kızdıracak

Gazeteci, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve 30 yol arkadaşının bugün Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (Ses Parti) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceğini ifade etti.

Eski HDP'li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın da kurucular kurulunda yer aldığı partinin ambleminin, ağzında zeytindalı taşıyan güvercin olacağını belirten Saymaz, renk olarak da lacivert kullanıldığına dikkati çekti.

Saymaz, “Bu amblem, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen DSP'lileri öfkelendirebilir. Hatta başvurmaları halinde amblem benzerliğinden ötürü Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabilir” dedi.

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