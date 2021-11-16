İsmail Saymaz: Bahçeli yalnızca Cemil Çiçek'e yanıt vermedi, yanıtın asıl muhatabı Erdoğan

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'in yorumu üzerinden cumhurbaşkanı seçimi için gerekli olan 50+1 kuralına yönelik eleştirlere verdiği yanıtı hatırlatarak, "Bahçeli, kanaatim o ki yalnızca Çiçek’e yanıt vermedi. Yanıtın asıl muhatabı, Erdoğan’dır" dedi.

Saymaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda"MHP lideri Bahçeli yüzde 50+1 eleştirisinden ötürü Cemil Çiçek’i eleştirdi ancak bu bahsi ilk açan Erdoğan’dı. Erdoğan, Karamollaoğlu ziyaretinde yüzde 50+1’den yakınmıştı. Bahçeli, kanaatim o ki yalnızca Çiçek’e yanıt vermedi. Yanıtın asıl muhatabı, Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından şikayet ettiğini aktarmıştı.

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Karamollaoğlu'nun sözlerinin ardından siyasette 50+1 tartışması başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, konuya ilişkin olarak, "Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak." açıklamasını yapmıştı.

MHP lideri Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cemil Çiçek'in açıklamasını "kuşku verici" olarak yorumlamış, "Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?" diye konuşmuştu.

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50 + 1'dir" diyen MHP lideri Bahçeli, "Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek bir şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir" ifadelerini kullanmıştı.

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Çiçek: 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini yine söylüyorum