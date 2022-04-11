İsmail Saymaz: Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bomba koyanı İBB'de işe almışlar

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör iltisaklı kişilerin olduğu yönündeki iddiasının ardından yapılan detaylı araştırmada edinilen bilgileri aktardı. Saymaz, aktardığı bilgiler arasından, 27 Ekim 1996'da Gebze'deki Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bomba koymaktan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 1.4 milyon TL para cezası alan İBDA/C'li bir kişinin önceki dönem yönetiminde işe alındığına dikkati çekti.

Saymaz İBB’nin söz konusu süreçle ilgili yaptığı araştırma ve soruşturmanın sonunda edindiği son durum bilgisini şöyle aktardı:

“İBB, 1 Ocak 2019'dan 1 Nisan 2022'ye dek işe giren 14.690 kişi için arşiv araştırması istedi. 6857'sinin yanıtı geldi. Buna göre 16 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü ya da mahkumiyet kararı olduğu anlaşıldı. İBB'nin yürüttüğü incelemede de dört kişi tespit edildi. Toplam 20 kişi... Bunlardan 18'i son iki hafta içerisinde işten atıldı. Atılanlardan 14'ü İmamoğlu döneminde İBB'ye alındı. Dördü ise 2018 yılında... Bu dört kişi hakkında terör örgütü adına bombalı eyleme katılmak ya da örgüt üyeliği suçundan mahkumiyet kararı var.”

Yasadışı İslami Büyük Doğu Akıncılar / Cephesi (İBDA/C) üyesi olduğu ileri sürülen bu dört kişinin 31 Ocak 2000'de yılbaşına çeyrek saat kala İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktığını yazan Saymaz, şöyle devam etti:

“Hücre 2001 yılında Sarıyer'de limuzinin altına, gece kulübünün bahçesine ve birahane masasına, Fatih'te bir ATM'ye ve Mc Donalds'ın önüne, Eminönü'nde Türkiye Diyanet Vakfı'na ve bir otel girişine, Ortaköy'de telefoncuya ve Beşiktaş'a Doğan Müzik'e bomba attı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. H.K örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, yedi bombalı saldırıya karışmaktan 3 yıl 9 ay olmak üzere 10 yıl hapis cezası; beş saldırıya katılan R.A. ise 8 yıl 4 ay ceza aldı. Sanıklar 29 Aralık 2001'den 19 Haziran 2006'ya kadar tutuklu kaldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2010'da cezayı onadı. Aynı davadan ceza alan, aynı cezaevinde yatan H.K. ve R.A. şu kaderin işine bakın ki aynı yıl İBB'de işe girdi. R.A. 12 Temmuz 2018'de, H.K. ise 1 Aralık 2018'de... İBB, bu arkadaşı geçen günlerde işten çıkardı.

Araştırmasını derinleştiren İBB belediyede iki İBDA/C'linin daha çalıştığını belirledi. İBB'ye 20 Kasım 2018'de giren ve Ağaç A.Ş.'de usta olarak çalışan H.Y.'nin arşiv araştırmasına göre ürkütücü bir sabıka dökümü var. H.K., 27 Ekim 1996'da Gebze'deki Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bomba koymaktan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 1.4 milyon TL para cezası aldı. Bu cezası 2003'te kesinleşti. Ayrıca H.Y., 1992-1993-1996 yıllarında İBDA/C'ye üye olmak ve bomba koymaktan İstanbul 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Dava 2002 yılında bitti. İBDA/C'ye üyelikten 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kamu hizmetlerinden yasaklandı. Tutuklanan H.Y., İBDA/C'nin lideri Salih Mirzabeyoğlu ve örgütün önde gelenleriyle Metris Cezaevi'nde yattı. Metris'te 25 Ocak 2000'de koğuşlarda arama yapmak isteyen jandarmalarla İBDA/C'liler çatıştı. İsyana ilişkin olarak Mirzabeyoğlu ve H.Y.'nin de aralarında olduğu 52 İBDA/C'li yargılandı. H.Y.'ye ayaklanma suçundan 1 yıl 8 ay, yangın çıkarmaktan 1 yıl 8 ay daha ceza verildi. H.Y. de 4 Nisan 2022'de işten atıldı. Özel güvenlik görevlisi olan ve örgüt üyeliğinden yargılanan Y.E. de işten çıkarıldı.”

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