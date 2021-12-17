İsmail Saymaz: Asgari ücret sözde artarken, alım gücü bakımından 110 dolar azaldı, tam AK Partilik bir hesap bu

Gazeteci İsmail Saymaz, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılının asgari ücretiyle ilgili olarak, "Geçen yılbaşında asgari ücret 384 dolara denk düşerken, bu yıl ise zamlı haliyle 274 dolara geriledi. Asgari ücret sözde artarken, alım gücü bakımından 110 dolar azaldı. Tam AK Partilik bir hesap bu" dedi.

"Üstelik doların 20 TL'yi zorlayacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla asgari ücret, 1 Şubat 2022 itibariyle zamlı haliyle işçinin cebine girmeden, enflasyon canavarı tarafından çalınabilir" diyen Saymaz yazısının devamında da şunları kaydetti:

"Bugün 274 dolar olarak hesaplanan asgari ücret 254'e inebilir. DİSK'in Asgari Ücret Gerçeği 2021 Araştırması'na göre Türkiye, Avrupa Konseyi'nde en düşük asgari ücretin verildiği sondan ikinci ülke. Sonda Arnavutluk var. Türkiye'de 6.3 milyon işçi asgari ücret alıyor. Yaklaşık 3.4 milyon işçi asgari ücretin altında kazanıyor. 1.7 milyon işçi 1.500 TL ile yetiniyor. Asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında alanların sayısı 9.7 milyonu buluyor. Ücretlilerin yarısına geliyor bu. Avrupa'da çalışanların ancak yüzde 10'u asgari ücrete çalışırken; Türkiye'de toplumun ortalama ücretine dönüştü. Artık beyaz yakalılar da bu parayı alıyor. Hizmet sektöründe çalışanlar da, sözleşmeli öğretmenler de... Türk vatandaşı için aylık kazancıyla yurt dışına tatile gitmek bir hayal."

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