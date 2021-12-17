Nagehan Alçı: Enflasyon sadece cepleri değil, karakterleri de aşındırıyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, artık fiyatları takip edemediğini söyledi. "İmkansız olan yalnızca aynı malı üst üste iki gün aynı fiyata bulmak değil. Yan yana iki dükkanda aynı malı aynı zamanda aynı fiyata bulmak da olanaklı değil artık" diye sitem eden Alçı, "Enflasyon sadece cepleri değil, karakterleri de aşındırıyor" diye yazdı.

"Öyle uçucu ve flu bir ortam oluştu ki insanlar kendilerini müthiş bir güvensizlik sarmalında hissediyor. Fiyatlar ile ilgili hiçbir standart kalmadığı için herkes her an kuşku içinde. İnsanlar 'Fırsat yakalayacağım' ve 'Kazıklanabilirim' duyguları arasında gel-gitler yaşıyorlar. Bu çok şizofrenik bir tablo" analizini yapan Alçı, yolda gördüğü bir arkadaşının fiyat artışı yapılmamış bir eczaneden aldığı kremleri anlatış tarzına dikkati çekerek, "Fırsat yakalamak ve kazıklanmanın arasının olmadığı bir ortam 85 milyonluk bu toplumun ruhunu nasıl yorar ve aşındırır bir düşünün" ifadesini kullandı.

Alçı, "Ceplerin tamiri mümkün. Rakamlar toparlarsa cepler de para tutmaya başlar. Ama ruhlarımızı örseleyen bu ortamın verdiği zarar kalıcı hasar bırakabilir" diye uyardı.

Öte yandan Alçı, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretin beklentileri önemli oranda karşıladığını söyledi. Alçı, "4000 TL psikolojik sınırdı, devlet bu sınırı aşmaya işvereni ikna etmiş. Tabii bunda gelir ve damga vergisinden feragat etmesinin payı büyük. 4253 TL milyonlarca asgari ücretliyi en azından bir süre enflasyona ezdirmeyecek ve rahatlama sağlayacaktır. Ancak kur ve fiyatlardaki yukarı gidiş durdurulamazsa kısa süre içinde alım gücü yine bugünkü noktaya geriler" dedi.

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