İsmail Saymaz: Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a nezaketen şemsiye tutan komutanın kabahati neydi ki görevinden alındı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un koruma polisinin kendisine şemsiye tutup, çantasını taşıdığı anın görüntüsü tepki çekti. Eski Zonguldak CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, “Bunlar hangi dünyada yaşıyorlar? görgü kuralları nerede?” derken; gazeteci İsmail Saymaz da Anıtkabir’de Bülent Ersoy’un şemsiyesini tutan subayın görevden alınmasını hatırlatarak, “Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a nezaketen şemsiye tutan komutanın kabahati neydi ki görevinden alındı?” diye sordu.

"Her şehri ünlüsüyle geziyoruz" sloganıyla kurulan ve Pervin Ersoy'un başında olduğu "Rotahane" organizasyonu çerçevesinde yapılan Maraş gezisinde çekilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, polisin Ersoy'un çantasını taşıyıp, şemsiye tuttuğu görülüyor. Pervin Ersoy, Instagram hesabından o ana ilişkin yaptığı paylaşımları gelen tepkilerin ardından sildi.

Eski CHP’li vekil Turpcu, söz konusu görüntü için sosyal medya hesabından,“Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, kadın polise şemsiyesini ve çantasını taşıttırdığı fotoğrafı paylaşmış. Buna ne denir bilemedim!” diye yazdı. Bakan Ersoy’un “Tedbirler alındı. Türkiye turizmi olumsuz etkilenmeyecek” açıklamasını hatırlatan Torpcu, “Savaşta turizm için ne tedbiri olur? önce bir, eşinizin görgüsüzlüğüne bari tedbir alsaydınız. Turizm Bakanının eşinin kadın polise muamelesi, eline şemsiye vermiş. Bunlar hangi dünyada yaşıyorlar? görgü kuralları nerede?” dedi.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Polis koruması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’a şemsiye tutuyor. Pervin hanım genç ve sapasağlam bir kadın. Şemsiyesini de kendisi tutsun” diye yazdı. Saymaz, “Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a nezaketen şemsiye tutan komutanın kabahati neydi ki görevinden alındı?” diye sordu.

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