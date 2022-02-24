Kültür Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, polise şemsiye tutturup çantasını taşıttı
24 Şubat 2022 09:50
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Kültür Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, polise şemsiye tutturup çantasını taşıttı
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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 2019 yılında yanında çalışan hizmetçisine elini öptürüp 100 dolar verdi. Pervin Ersoy, o anın fotoğrafını çektirip Instagram hesabından paylaştı.
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Büyük tepki çeken Pervin Ersoy, bugün yine Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu.
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Sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş'a gezi düzenleyen Pervin Ersoy'a "bakan" statüsünde protokol uygulandı. Onlarca polisin koruduğu Pervin Ersoy, bir arkadaşıyla birlikte neşeli bir şekilde yürürken, çantasını ve şemsiyesini kendisini korumakla görevlendirilen kadın polise taşıttı.
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Pervin Ersoy, o anı da Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa sosyal medyada tepki yağdı.
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Pervin Ersoy'un polise taşıttığı Chanel marka çantanın fiyatı ise 131 bin lira.