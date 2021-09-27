 İsmail Saymaz: Akşener sahneden inmiyor, sahneye kimin çıkacağını seçiyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı ortağı İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’in “başbakanlık” açıklamasını değerlendirdi. Saymaz, “Akşener sahneden inmiyor, sahneye kimin çıkacağını seçiyor” diye yazdı.

İyi Parti lideri Akşener, katıldığı Halk TV programında "Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim” demişti. Saymaz Akşener’in bu açıklamasını, “Akşener'inki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağına kanaat getiren siyasinin vazgeçişi değil asla. Çünkü Akşener, anketlerde hem oy yüzdesi, hem beğeni bakımından Erdoğan'ın önünde görünüyor. Kazanma ihtimali var ve yüksek üstelik. Akşener, feragatiyle iki kritik müdahalede bulunuyor. Birincisi, Millet İttifakı kesin olarak ortak adayla seçime girecek. İkincisi, adaylığa standart gelecek. Cumhurbaşkanı sembolik bir nitelikte olacak. Yetkilerini görev süresi sonuna dek kullanamayacak. Derhal Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıyacak” diye değerlendirdi.

Akşener’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki, “Kemal bey 'Cumhurbaşkanı olmak istiyorum' derse 'Buyrun olun' derim” ifadesini hatırlatan Saymaz, “Ancak İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hususunda bir bütün olarak aynı düşüncede değil. İyi Parti'nin bir başka önde gelen ismi ise ‘Kılıçdaroğlu'nun aday olması doğru değil’ diyor” dedi.

"İleride ne olacağını, neye talip olduğunu herkes bilsin"

Saymaz, İyi Parti’li ismini vermediği ancak “ağır top” olarak bahsettiği bir siyasetçinin de şu görüşlerini aktardı: "Yok Kılıçdaroğlu ile görüştüler, yok İmamoğlu'nu istiyorlar. Kimisi diyor ki, Ankara'dakini istiyor. Hiçbiri doğru değil. İleride ne olacağını, neye talip olduğunu herkes bilsin. Her kafadan bir ses çıkıyor, bu nedir!"

“CHP ve İyi Parti'nin toplamı AK Parti ve MHP'ye yaklaştı. Deva var, Gelecek var, Saadet var. HDP olmadan da başa çıkarız”

HDP'nin meşru muhatap olduğuna dair tartışmayı açmanın da ittifaka zarar verdiğini düşünen bu siyasetçi ayrıca şunları kaydetti:

"Ne gerek var tartışmanın açılmasına? AK Parti'nin köpürtmesine meydan hazırlamak stratejik bir hamle midir? Genel başkanımız HDP'yi PKK'nın suç ortağı olarak tanımladı. HDP terörle arasına mesafe koyarsa konuşursun. Öyle diyen bir HDP'li görmedim. CHP ve İyi Parti'nin toplamı AK Parti ve MHP'ye yaklaştı. Deva var, Gelecek var, Saadet var. HDP olmadan da başa çıkarız.

“Bıktık HDP'nin sözünü etmekten. HDP'den kurtulamadık gitti, bu nedir!”

Bıktık HDP'nin sözünü etmekten. HDP'den kurtulamadık gitti, bu nedir! Lüzumsuz bir gündem üzerinde tepiniyoruz. Akşama kadar iktidar kanalları bunu konuşuyor. Milletin eziyet çekmesini unuttuk. HDP olmazsa olmaz'ı tartışan bir anlayış var. Öyle bir şey yok. Farz edelim ilk turda olmadı. İkinci turda HDP seçmeni kimi istiyorsa versin. Gördüğüm şu: Yüzde 80'i bizim ittifakımıza oy verecek. O zaman işi köpürtmenin, AK Parti'ye çalışır gibi strateji izlemenin ne manası var?"

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