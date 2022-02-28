İsmail Saymaz: Akşener, birkaç saat önce arayarak Erbakan haftasına katılamayacağını bildirdi; bu tutum CHP'yi rahatsız etti

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 11. Erbakan Haftası törenine birkaç saat kala arayarak katılamayacağını belirttiğini yazdı. Saymaz, “İddiaya göre HDP'nin TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da davetli olduğunu ve konuşma yapacağını öğrenen Akşener, yan yana fotoğraf vermemek ve aynı kürsüyü paylaşmamak için katılımını iptal etti” diye yazdı. İyi Parti’yi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın temsil ettiğini onun da söz almamak şartıyla katıldığını aktaran Saymaz, "Bu tutum CHP'yi rahatsız etti” dedi.

İyi Partililere "Akşener neden katılmadı?" diye sorduğunu ve, “Ukrayna - Suriye krizine ilişkin ani bir görüşme çıktı” yanıtı aldığını ifade eden Saymaz, töreden ayrıca şunları aktardı:

“Geçen yıl Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın temsil ettiği AK Parti, bir katılımcı göndermedi. Yalnızca Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız hazır bulundu. MHP ve BBP de gelmedi.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.