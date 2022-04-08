İsmail Saymaz: Akşener, Ağıralioğlu'na ne söyledi?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti'de kadro dışı kalan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Genel Başkan Meral Akşener ile salı günü gerçekleştirdiği görüşmeye dikkati çekti.

Yarım saat süren görüşmede Akşener’in Ağıralioğlu'na "Kırgınlığınız olmuş. Kızgınlık ve kırgınlık sevgi alametidir" dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:

“İyi Parti'deki hasar böylece onarıldı. Ağıralioğlu, ‘Sahada herkesin ortak üzüntüsü ve hüznü olabilmek, benim için inanılmaz bir çalışma azmidir’ diyor.”

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