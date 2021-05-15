İsmail Saymaz: AK Parti, kabuk bağlamış her toplumsal yarayı yüzleşme adına ve siyasi çıkarları için nasıl kanattıysa Kırbayır Davası da aynı akıbete uğradı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gözaltındayken işkence gördüğü ve ardından kaybedildiği raporlanan Cemil Kırbayır davasının zaman aşımına uğramasına tepki gösterdiği yazısında, “AK Parti, kabuk bağlamış her toplumsal yarayı yüzleşme adına ve siyasi çıkarları için nasıl kanattıysa ve nasıl açık bırakarak bir daha asla iyileşmez hale getirdiyse, Kırbayır Davası da aynı akıbete uğradı. Kırbayır'ın kemiklerine kavuşma umuduyla umutlanan ailesi, şimdi bir mezar hayalini kaybetti” ifadelerini kullandı.

“Hani, 12 Eylül 2010'da kabul edilen anayasa değişikliği ile 12 Eylül'de gerçekleşen suçlarda zamanaşımı kaldırılmıştı? Hani Berfo Ana'ya ‘Bulacağız’ diye söz verilmişti? Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği söz de mi zaman aşımına uğradı?” diye soran Saymaz, devamına şunları kaydetti:

“Cemil Kırbayır Komisyonu'nun 340 sayfalık raporu hâlâ TBMM'nin internet sitesinde dururken, ne itiraflar zaman aşımına uğrayacak… Ne bu vahşetin tanıklıkları… Ne de Berfo Ana'nın Cemil'in kemiklerine kavuşma hayali.”

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