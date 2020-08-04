İsmail Saymaz: AK Parti, bir avuç marjinal İslamcı'yı memnun edebilmek için İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmayı düşünüyor

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’ne AB desteğini almak için çıkardığını belirterek, "Şimdi tarikatları, cemaatleri ve bir avuç marjinal İslamcı’yı memnun edebilmek için kaldırmayı düşünüyor" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKP’nin İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini gündeme getirmesiyle ilgili yorum yaptı.

Saymaz, "AK Parti dokuz yıl önce AB desteğini arkasına alabilmek için çıkardığı İstanbul Sözleşmesi’ni, şimdi tarikatları, cemaatleri ve bir avuç marjinal İslamcı’yı memnun edebilmek için kaldırmayı düşünüyor" diye yazdı.