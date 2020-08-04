T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmail Saymaz: AK Parti, bir avuç marjinal İslamcı'yı memnun edebilmek için İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmayı düşünüyor

Saymaz, AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’ni AB desteğini almak için çıkardığını belirtti

04 Ağustos 2020 17:17

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’ne AB desteğini almak için çıkardığını belirterek, "Şimdi tarikatları, cemaatleri ve bir avuç marjinal İslamcı’yı memnun edebilmek için kaldırmayı düşünüyor" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKP’nin İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini gündeme getirmesiyle ilgili yorum yaptı. 

Saymaz, "AK Parti dokuz yıl önce AB desteğini arkasına alabilmek için çıkardığı İstanbul Sözleşmesi’ni, şimdi tarikatları, cemaatleri ve bir avuç marjinal İslamcı’yı memnun edebilmek için kaldırmayı düşünüyor" diye yazdı.

ETİKETLER

akpistanbul sözlemesiçekilmekadın cinayetlerikadına şiddetabtarikatislamcılar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24