İsmail Saymaz: 1970’te bir belediye başkanı Başbakan Demirel'i herkesin huzurunda yargılanma kaygısı olmadan eleştirebiliyordu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında İstanbul’un son salgınının 31 Ekim 1970 itibarıyla Sağmalcılar mahallesinde görülen Kolera ile birlikte yaşandığını ifade ederek toplam 52 insanın öldüğünü anlattı.

Esenler’in CHP’li Belediye Başkanı Nadir Bayır’ın dönemin Başbakan’ı Süleyman Demirel’i eleştirdiği, “Devlet yönetiminde sorumlu kişilerin tarafsız olmaları ve hizmetlerin politik mülahazalardan ziyade gerçek ihtiyaçlara göre yapılması gerektiği inancındayım” sözlerine işaret etti.

"Kolera salgınında Demirel'i partizanlıkla suçlayan CHP'li Bayır'ın koltuğunda bugün Tevfik Göksu’nun oturduğunu" ifade eden Saymaz, Göksu’yu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarını engellemekle eleştirdi.

Saymaz, bugünkü iktidarı da, “1970'te bir beldenin muhalif belediye başkanı, Başbakan Demirel'i herkesin huzurunda yargılanma, terörist ilan edilme, yerine kayyum atanma ve müfettiş ordusunu ağırlama kaygısı olmadan eleştirebiliyordu” diye eleştirdi.

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