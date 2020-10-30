İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmadığını açıkladı!

Hafta içi her sabah aynı saatte FOX TV'de "Çalar Saat" isimli programla izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, bugün yerine bir başka sunucuya bıraktı. İsmail Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunu beklediğini dile getirdi.

FOX TV’nin en çok izlenen haber programları arasında yer alan "Çalar Saat" programını, 30 Ekim Cuma günü Ezgi Gözeger Özmemiş sundu.



Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya’nın ‘Çalar Saat’ yayınında olmaması ise hayranlarını harekete geçirdi. Programı yakından takip edenler "İsmail Küçükkaya ‘Çalar Saat’ programında neden yok?" sorusunu yöneltti.

"Test sonucunu bekliyoruz"

Tedbir amacıyla koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıkan Küçükkaya, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı: "Günaydın arkadaşlar; dün Kovid-19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak. Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler."